جيزان 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بقصر الإمارة اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.واستهل سمو أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة، رفع خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرّات على الجميع، مشدداً على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقواعد الشريعة الإسلامية السمحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها .ونوه بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطون في الحد الجنوبي بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، والتضحيات التي يُقدمها أبطالنا بكل إخلاص وتفانٍ للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، مرخصين أرواحهم الغالية دفاعاً عن الدين والوطن ، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطن والمقيم ورجال الأمن في القيام بكل ما يسهم في حفظ الأمن وحماية المقدسات ومقدرات الوطن.ثم أُلقيت كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم محمد بن علي النعمي , قدم خلالها التهنئة لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، منوهاً بالجهود المبذولة لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان ، معرباً عن مشاعر الفرح والبهجة والسرور التي يشعر بها الجميع بهذه المناسبة ، وما يعيشونه من حياة كريمة قوامها الأمن والأمان والرفاهية والاستقرار والنماء والبناء والنهضة والإعمار وهذه المقومات هي من الركائز الأساسية التي قامت عليها المملكة.وألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، ثم تسلم سمو أمير منطقة جازان كتاباً حول أهم المشروعات والإنجازات التنموية التي تم إنجازها بالمنطقة خلال الـ 25 عاماً الماضية.// انتهى //15:45ت م0046