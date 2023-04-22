القاهرة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، بشأن تطورات الوضع في السودان .واستعرض الوزير شكري خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر مع جميع الأطراف لاحتواء الأزمة، وتأكيده على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وتجنب جميع الخروقات في هذا الشأن، حقناً لدماء الشعب السوداني .من جانبه، أعرب الوزير السويدي عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في السودان وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك .// انتهى //18:10ت م0051