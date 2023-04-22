الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واستعود مسارح العاصمة الرياض مجدداً لتقديم عروضها ضمن احتفالات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر من خلال فعاليات العيد 2023، إذ تنظم الهيئة مسرحيةً كوميديةً بعنوان "غرفة 13"، وعرض "ذا ستاند أب كوميدي" بعنوان "ذا إيليت" خلال الفترة من 24 حتى 28 أبريل الجاري، وذلك لتوفير مجموعة خيارات ترفيهية متنوعة للمواطنين والمقيمين والزائرين للاحتفال بالعيد.ويحتضن مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي، مسرحية "غرفة 13"، وهي مسرحية كوميدية اجتماعية وتُعرض على مدى ثلاثة أيام بدءاً من 24 حتى 26 أبريل الجاري، ويمكن حجز التذاكر عبر الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/3355/room-13.فيما يقام عرض "ذا ستاند أب كوميدي" بعنوان "ذا إيليت" على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي، والذي يقدم عروضاً اجتماعية كوميدية ساخرة، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 28 أبريل الجاري، ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/3398/the-elite-team/fadf1f1475be402995ce .ويحتضن مسرح "كواليس" في الدمام عروض كوميديا العيد الارتجالية من بيت الكوميديا، وتمتد لثلاثة أيام خلال الفترة من 22 حتى 24 أبريل الجاري، من الساعة 10 مساءً حتى 12 بعد منتصف الليل، بمشاركة مجموعة من الفنانين.وتتمثل فكرة عروض العيد الارتجالية في إقامة ليلة كوميدية ممتعة ومختلفة عن المألوف، حيث يشارك فيها فريقان من الممثلين المحترفين في الارتجال، ويتكون العرض من 6 فقرات مختلفة، ويقوم الجمهور بالإشارة إلى الفقرة التي يودون رؤيتها، وبعد ذلك يبدأ الفريقان في تنسيق سير أحداثها بطريقة احترافية ومضحكة، ليشعر الجماهير بالإثارة والحماس من خلال تأدية الممثلين دوراً مختلفاً في كل فقرة، إذ سيلامس الجمهور هذه المسابقات المثيرة وسيلعب دوراً حاسماً في تحديد مصير كل فقرة، ويمكن حجز التذاكر عبر الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/3405/house-of-comedy-eid-shows/e8bc1179a65c4705bd68 .// انتهى //18:28ت م0052