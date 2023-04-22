عام / إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ..وصول مواطني المملكة وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من السودان
السبت 1444/10/2 هـ الموافق 2023/04/22 م واس
جدة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس
إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيّدها الله -، تمّ بحمدالله وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.
وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.
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18:32ت م
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