الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واستُنظم الهيئة العامة للترفيه 12 حفلةً غنائيةً في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك ضمن احتفالات وفعاليات العيد 2023، حيث استقطبت أهم النجوم والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، للمشاركة في الاحتفالات التي تستمر طيلة أيام فعاليات عيد الفطر.وتقام الحفلات في كل من العاصمة الرياض وجدة والظهران في المنطقة الشرقية، وبريدة وحائل وجازان؛ بهدف تقديم خيارات ترفيهية للمواطنين والمقيمين والزائرين خلال عيد الفطر المبارك.// انتهى //19:17ت م0054