سياحة وترفيه / "الهيئة العامة للترفيه" تنظم 12 حفلةً غنائيةً لأهم نجوم الوطن العربي في عيد الفطر
السبت 1444/10/2 هـ الموافق 2023/04/22 م واس
الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس
تُنظم الهيئة العامة للترفيه 12 حفلةً غنائيةً في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك ضمن احتفالات وفعاليات العيد 2023، حيث استقطبت أهم النجوم والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، للمشاركة في الاحتفالات التي تستمر طيلة أيام فعاليات عيد الفطر.
وتقام الحفلات في كل من العاصمة الرياض وجدة والظهران في المنطقة الشرقية، وبريدة وحائل وجازان؛ بهدف تقديم خيارات ترفيهية للمواطنين والمقيمين والزائرين خلال عيد الفطر المبارك.
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19:17ت م
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