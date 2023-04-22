أبهـا 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسشهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير اليوم تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تركزت على المحافظات الواقعة على جبال السروات من ظهران الجنوب جنوباً وحتى النماص شمالاً، إضافة إلى محافظة بيشة ومراكزها.واكتست محافظة النماص وتنومة ومراكز بللحمر وبللسمر وبني عمرو ، بالرداء الأبيض نتيجة التساقط الكثيف للبرد .وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخُضْر.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:19ت م0056