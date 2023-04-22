لندن 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واستأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد تغلبه على نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب ويمبلي، سجل أهداف السيتي رياض محرز في الدقائق (43- 61- 66).ويتحدد الطرف الآخر في النهائي، في المباراة التي تقام غداً بين مانشستر يونايتد وبرايتون.// انتهى //21:19ت م0060