القاهرة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسدعا البرلمان العربي إلى ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية، للتوعية بضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية وتقديم مزيد من الدعم والمساندة لهؤلاء الضحايا وأسرهم، مشدداً على أهمية رفع الوعي العربي بحقوق ضحايا الإرهاب.وأكد البرلمان العربي في بيان بمناسبة اليوم العربي للتوعية بضحايا الأعمال الارهابية اليوم، أنه يولي اهتماماً كبيراً بموضوع دعم ضحايا الإرهاب، مجدداً دعوته إلى ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية.وأشار إلى أنه بصدد إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك لمساعدة الدول العربية في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية الخاصة بضحايا الإرهاب، ومساعدة الدول التي ليس لديها تشريعات.// انتهى //21:23ت م0062