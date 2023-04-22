القدس المحتلة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسنددت الأوقاف الإسلامية في القدس بالعمل الهمجي، والتخريب، الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.وأكدت الأوقاف -في بيان- أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة، محذرةً من استمرار التحريض الإعلامي من الاحتلال على الأقصى.من جهته، شدد مركز معلومات وادي حلوة في القدس على أن جريمة قوات الاحتلال في المصلى القبلي طالت إمدادات الكهرباء، ومحتويات المصلى، حيث نفذها ستة عناصر من قوات الاحتلال، ومنعوا حراس المصلى من الاقتراب منه أثناء عمليات التخريب، محذراً من خطورة استمرار تلك الاعتداءات على المقدسات.// انتهى //21:29ت م0063