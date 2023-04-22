تبوك 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسأطلقت الأسواق التجارية في مدينة تبوك فعاليات متنوعة للأهالي والزائرين لإتاحة الاستمتاع بأجواء مميزة وأوقات سعيدة برفقة أسرهم وأصدقائهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.واشتملت الأنشطة والفعاليات على الألعاب التفاعلية والفنون الشعبية، والأنشطة الثقافية والمسابقات التي تستمر طوال أيام العيد.وتمثل احتفالات المولات بعيد الفطر المبارك مناسبة لنشر الفرحة والبهجة بين الأهالي والأطفال يجري خلالها تزيين واجهاتها ومداخلها، وتوزيع الحلوى والهدايا على الأهالي، وغيرها الكثير من الفعاليات والمبادرات.// انتهى//22:09ت م0064