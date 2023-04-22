رفحاء 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسانطلقت اليوم فعاليات مهرجان "عيدنا فرحة" في الحديقة العامة بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة من خلال أكثر من 11 فعالية من العناصر الترفيهية والعروض الحية.ويتضمن المهرجان الذي يبدأ من الخامسة عصراً إلى الحادية عشرة ليلاً، فعاليات متنوعة نشمل المسرح التفاعلي، وشارع الفن، والرسم الحر، والألعاب الهوائية، وليالي فنية، ومسيرة الهجانة والخيول، وركن التصوير مع الصقور، والأسر المنتجة وغيرها.// انتهى //22:14ت م0066