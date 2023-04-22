تبوك 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واستتواصل بمنطقة تبوك، اليوم الفعاليات الترفيهية التي تنظمها أمانة المنطقة بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذا العام.واستقبلت مواقع الاحتفالات في اليوم الثاني أهالي المنطقة وزائريها بالعرضة السعودية والسامري إضافة لفلكلور الرفيحي الذي يعد أحد أبرز الفنون الشعبية في شمال غرب المملكة.يذكر أن "الرفيحي" يؤدى عبر صفين متقابلين أو على شكل نصف دائرة، حيث يقوم أحد المؤدِّين بالرقص كأداء فردي، فيما يردد الصفان بالتناوب قصائد متنوعة بموضوعات مختلفة، يصاحبه ضرب للدف، وصفق للكفوف، وضرب الأرض بالأقدام، وأخذ الرفيحي اسمه من الرفْح (بسكون حرف الفاء) أي الطلوع والنزول في أثناء تأدية الحركة، ويعتمد على الألحان الخفيفة وبيوت الشعر القصيرة ذات الأحرف القليلة.//انتهى//22:16ت م0067