الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واستلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2,479,801) اتصالاً خلال شهر رمضان من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (987,470)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,002,474)، فيما وصل عدد المكالمات المستقبلة في المنطقة الشرقية إلى (489,470)، بإجمالي (2,479,801) مكالمة في المناطق.// انتهى //22:30ت م0068