الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسيحتفي أهالي العاصمة الرياض بفعالية "عيد الرياض" التي تنظمها أمانة منطقة الرياض، على مدى ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك 1444هـ، وذلك بساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي.وتحت سماء مزينة بالنجوم ازدانت جنبات وساحات المناطق والفعاليات المصاحبة لـ "عيد الرياض" بالحضور الكثيف من مختلف الأعمار الذين ارتسمت على محياهم مظاهر السعادة والفرح خلال أول أيام العيد في كافة أرجاء الفعالية من خلال العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات والامسيات المتنوعة.وتحتوي فعالية " عيد الرياض" على "8" مناطق تضم ساحة المرح للأطفال، ومفاجآت العيد بمنطقة العروض، ومنطقة للمسابقات والتحديات التنافسية "جرب تغلبني، كما تشتمل على منطقة "سفرة العيد" لعرض جميع أنواع المأكولات الشعبية والتقليدية، ومنطقة السوق القديم" بازار العيد"، إضافة إلى "أماسيكم " منطقة المسرح التي تزينت بإقبال الزوار.ودعت أمانة منطقة الرياض الراغبين بحضور الفعاليات التي تنظمها خلال أول أيام عيد الفطر للتسجيل عبر الرابط : https://hadirbox.com/RiyadhEid.يُشار إلى أن مدينة الرياض كانت قد استعدت مُنذ وقت مبكر بحدائقها وساحاتها البلدية لاستقبال كافة أبناء العاصمة والزوّار في مختلف الأحياء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير خيارات متعددة لسكّان وزوّار المدينة للاحتفاء بهذه المناسبة، بما يتماشى مع مستهدفات الأمانة الطموحة لمشاركة السكان في الأنشطة والبرامج المجتمعية.// انتهى //22:52ت م0069