حائل 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واسأقامت أمانة منطقة حائل في منتزه السلام فعاليات العرضة السعودية ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك 2023م.وشارك الزائرون في أداء العرضة السعودية، حيث تتعالى أصواتهم في أرجاء المنتزه بحضور جمع كثيف من هواة الفنون الشعبية ممن أعجبوا بتمايل السيوف بأيدي بارعة.وتعد العرضة السعودية من الإرث الماضٍ والحاضر وهي عبارة عن رقصة شعبية بدأت كونها إحدى أهازيج الحروب إلا أنها أصبحت تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد، وفيها يتم إنشاد أبيات شعر شهيرة، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معيّنة، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول، وفيها يرتدي مؤدي العرضة زيا خاصاً.وارتبطت العرضة السعودية ببطولات الملك عبدالعزيز، وتوحيده للمملكة؛ ولاقت الفعالية اهتمامًا كبيراً من الزوار والزائرات الذين توافدو على صوت الطبول والأهازيج الوطنية.كما قدمت فرقة الفنون الشعبية لون السامري الذي تشتهر بأداءه فرق المنطقة ويجد إقبالاً من الزوار.// انتهى //00:11ت م0001