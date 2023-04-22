رفحاء 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واستواصل فعاليات"العيد فرحة"،الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الامام تركي بن عبدالله الملكية بمناسبة عيد الفطر المبارك في أجواء مليئة بالفرحة والبهجة في كل من لينة وتربة وقبه لليوم الثاني.وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام إلى تقديم المتعة لمختلف شرائح الزوار من خلال العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية،والتراثية والثقافية ، إضافة إلى الفقرات الموسيقية واللوحات التشكلية والتصوير، والمسابقات ، والألعاب الكرنفالية، والخيمة الشعبية، وتوزيع العيديات ، وأغاني العيد وغيرها، والذي عكس صورة مميزة ومبهجة.// انتهى //00:19ت م0002