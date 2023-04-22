جدة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واستواصلت اليوم بمنطقة "جدة آرت بروميناد" المطلة على الواجهة البحرية، عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات ثاني أيام عيد الفطر المبارك .وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الحضور الغفير بين الأهالي والزوار الذين توافدوا للاحتفال بهذه المناسبة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة، حيث تضمنت الفعالية الألعاب النارية التي اضائت سماء عروس البحر الأحمر، برسوماتها وتشكيلاتها المتنوعة والعروض الحيّة المشوقة.// انتهى //00:23ت م0003