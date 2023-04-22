سياحة وترفيه / "جدة آرت بروميناد" تشهد عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات العيد بالواجهة البحرية
الأحد 1444/10/3 هـ الموافق 2023/04/23 م واس
جدة 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس
تواصلت اليوم بمنطقة "جدة آرت بروميناد" المطلة على الواجهة البحرية، عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات ثاني أيام عيد الفطر المبارك .
وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الحضور الغفير بين الأهالي والزوار الذين توافدوا للاحتفال بهذه المناسبة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة، حيث تضمنت الفعالية الألعاب النارية التي اضائت سماء عروس البحر الأحمر، برسوماتها وتشكيلاتها المتنوعة والعروض الحيّة المشوقة.
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