القاهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسحقق فريق الأهلي المصري فوزاً ثميناً على ضيفه فريق الرجاء المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.سجل هدفا الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي في الدقيقتين 45 و84 من عمر اللقاء.ويلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء .//انتهى//00:50ت م0006