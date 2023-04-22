سياحة وترفيه / " جادة قباء " بالمدينة المنورة تجذب العائلات والزائرين في ليالي العيد
الأحد 1444/10/3 هـ الموافق 2023/04/23 م واس
المدينة المنورة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس
جذبت "جادة قباء " أهالي وزوار المدينة المنورة خلال ليالي العيد لموقعها المميز بالقرب من المسجد النبوي ومسجد قباء احتفاءً بعيد الفطر المبارك من خلال الفعاليات العديدة والمتنوعة التي تناسب جميع الأعمار .
وتعد جادة قباء موقعاً مناسباً لتنزه أفراد العائلة والمشي والتسوق وتجول ومارسة الأطفال لألعابهم بكل راحة حيث يتوسطها على طول 3 كيلو مترات طريق مشاة يمتد من المسجد النبوي إلى مسجد قباء ويتواجد فيه العديد من المحلات و الأركان المختلفة والتي تناسب جميع الأذواق .
" واس " وثقت مشاهد تحمل معها البهجة ومظاهر الفرح والسرور في نفوس الأهالي والزوار في طرق الاحتفاء بالعيد في جادة قباء.
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