المدينة المنورة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسجذبت "جادة قباء " أهالي وزوار المدينة المنورة خلال ليالي العيد لموقعها المميز بالقرب من المسجد النبوي ومسجد قباء احتفاءً بعيد الفطر المبارك من خلال الفعاليات العديدة والمتنوعة التي تناسب جميع الأعمار .وتعد جادة قباء موقعاً مناسباً لتنزه أفراد العائلة والمشي والتسوق وتجول ومارسة الأطفال لألعابهم بكل راحة حيث يتوسطها على طول 3 كيلو مترات طريق مشاة يمتد من المسجد النبوي إلى مسجد قباء ويتواجد فيه العديد من المحلات و الأركان المختلفة والتي تناسب جميع الأذواق ." واس " وثقت مشاهد تحمل معها البهجة ومظاهر الفرح والسرور في نفوس الأهالي والزوار في طرق الاحتفاء بالعيد في جادة قباء.// انتهى //01:36ت م0010