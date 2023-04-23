جدة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسشهدت منطقة "جدة آرت بروميناد" المطلة على الواجهة البحرية بجدة، توافد العديد من الزوار والسواح برفقه أطفالهم للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة من 1 حتى 10 شوال ، للاحتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك .ورصدت عدسة "واس" فرحة الأطفال حيث رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال، بمنطقة "جدة آرت بروميناد" كما أستمتع الجميع بالفعاليات المتنوعة والتي شملت العروض الحية والمتجولة الاولى ، وألعاب للاطفال والعوائل ،والعروض المختلفة والألعاب النارية وعروض الدرونز ، وسط تفاعلاً كبيراً من الحضور، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة.// انتهى //03:28ت م0014