سياحة وترفيه / عدسة "واس" ترصد فرحة الأطفال بعيد الفطر في منطقة " جدة آرت بروميناد " بواجهة جدة البحرية
الأحد 1444/10/3 هـ الموافق 2023/04/23 م واس
جدة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس
شهدت منطقة "جدة آرت بروميناد" المطلة على الواجهة البحرية بجدة، توافد العديد من الزوار والسواح برفقه أطفالهم للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة من 1 حتى 10 شوال ، للاحتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك .
ورصدت عدسة "واس" فرحة الأطفال حيث رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال، بمنطقة "جدة آرت بروميناد" كما أستمتع الجميع بالفعاليات المتنوعة والتي شملت العروض الحية والمتجولة الاولى ، وألعاب للاطفال والعوائل ،والعروض المختلفة والألعاب النارية وعروض الدرونز ، وسط تفاعلاً كبيراً من الحضور، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة.
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