الشماسية 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسرعى محافظ الشماسية فهد الراضي ، بحضور عدد من المسؤولين وأعيان محافظة الشماسية، مساء أمس، حفل معايدة أهالي الشماسية بعيد الفطر المبارك ، بمقر الاحتفالات بالمحافظة .حيث أقيم حفل خطابي بدأ بالقران الكريم ، ثم قدم المحافظ التهنئة باسمه وباسم أهالي المحافظة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ,ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك ، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات، مقدماً شكره لبلدية محافظة الشماسية في تنطيم الاحتفال .كما تخلل الحفل قصائدة شعرية ، وكرم المحافظ الرعاة والمشاركين ، وشارك بالعرضة السعودية.// انتهى //04:11ت م0016