عام / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1444/10/3 هـ الموافق 2023/04/23 م واس
المدينة المنورة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والعلا والأكحل واليتيمة وبدر والحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص و خيبر تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد و تستمر حتي الثامنة مساء .
// انتهى //
05:09ت م
0018