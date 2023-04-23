المدينة المنورة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والعلا والأكحل واليتيمة وبدر والحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص و خيبر تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد و تستمر حتي الثامنة مساء .// انتهى //05:09ت م0018