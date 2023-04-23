مكة المكرمة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.// انتهى //08:11ت م0024