القاهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس لمدينة الجلالة بمحافظة السويس، وذلك لمتابعة سير عمل عدد من المشروعات القومية.وسلطت الضوء على مواصلة المصريين احتفالاتهم بثاني أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ في مختلف المحافظات.وتطرقت صحف القاهرة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس من نظيره السويدي توبياس بيلستروم، استعرضا خلاله مستجدات الوضع في السودان والجهود التي تبذلها مصر مع جميع الأطراف لاحتواء الأزمة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية، مشيرة إلى دخول النزاع في السودان يومه الثامن بعد ساعات من الهدوء.وتحدثت صحف مصر في الإطار ذاته، عن عمليات الإجلاء التي تقوم بها عدد من الدول العربية والدولية لرعاياها من السودان، وتأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء رعايا الدول من بلاده خلال الساعات القادمة.// انتهى //09:41ت م0025