بكين 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسبلغ معدل استخدام القدرات الصناعية في الصين 74.3 في المئة في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض بنسبة 1.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين - وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية - أن معدل استخدام القدرات الصناعية في البلاد انخفض بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن الربع الأسبق، مشيرة إلى أن معدل استخدام قطاع التعدين بلغ 75.2 في المئة في الربع الأول، بانخفاض قدره 1.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل استخدام القدرات لقطاع الصناعات التحويلية 74.5 في المئة، بينما بلغ المعدل لقطاع إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه 71.9 في المئة.// انتهى //11:08ت م0027