جيزان 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على مدينة جيزان ومحافظات الريث ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، وفيفا ، والعارضة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //12:45ت م0030