عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الأحد 1444/10/3 هـ الموافق 2023/04/23 م واس
جيزان 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على مدينة جيزان ومحافظات الريث ، والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، وفيفا ، والعارضة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.
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12:45ت م
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