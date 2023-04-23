الجزائر 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بانطلاق اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية حول التاريخ والذاكرة، مبرزة أن الاجتماع تبنى ورقة الطريق المقترحة من طرف الجزائر حول معالجة الملفات العالقة بين البلدين.وعرجت صحف الأحد على الشأن الليبي مشيرة إلى دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي كافة القيادات الليبية للاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، موازاة مع حث رئيس لجنة المصالحة على مستوى الاتحاد الأفريقي، دينيس ساسو نغيسو، على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية بوصفه شرطا لتنظيم الانتخابات.وواصلت رصد تطورات الأوضاع في السودان دخول الاشتباكات المسلحة في السودان، أمس، أسبوعها الثاني وسط دعوات دولية مطالبة بوقف المواجهات، وقيام العديد من الدول العربية والغربية بإجلاء رعاياها.فلسطينيا، كشف نادي الأسير أمس، أن نحو 4900 أسير فلسطيني يوجدون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بينهم 31 أسيرة، ونحو 160 طفلا، وأكثر من 1000 معتقل إداري.// انتهى //12:53ت م0031