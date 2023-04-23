الطوال 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسزار محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن، أمس، المرضى المنومين بمستشفى الطوال العام ، حيث اطمأن على صحتهم وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، فيما قدم المرضى التهاني لمحافظ الطوال بهذه المناسبة.واستمع محافظ الطوال خلال الزيارة, إلى شرح من مدير المستشفى الأخصائي أول حسن عبده نجمي عن الرعاية الصحية الكاملة التي يتم تقديمها للمرضى الموجودين بالمستشفى، عبر الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة.// انتهى //12:58ت م0032