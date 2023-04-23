الباحة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسواصلت أمانة منطقة الباحة أمس فعاليات احتفالات عيد الفطر، حيث حفلت مواقع الاحتفالات خلال اليومين الماضيين بالعديد من البرامج والفعاليات المميزة التي استقطبت آلاف العائلات للمشاركة في متابعة الفعاليات التي بدأت عقب صلاة العصر وامتدت إلى منتصف الليل.وكانت الأمانة قد نفذت مساء أمس عددًا من البرامج في متنزه رغدان، ومتنزه الأمير حسام بالقيم، ومتنزه الشروق، وحديقة الأمير محمد بن سعود، وساحة السوق في المنطقة المركزية، وممشى طريق الإمام محمد بن سعود بالحاوية، وتميزت بحضور وتفاعل كبير من قبل الأهالي والأطفال المشاركين.وحازت الفعاليات على إعجاب زوار الحفل من الأطفال والكبار اللذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة خاصة مع الألعاب الشعبية والعروض الفلكلورية والفنية والمسابقات، إضافة إلى عدد من الفقرات التي جسدت مظاهر احتفالات العيد.// انتهى //13:00ت م0033