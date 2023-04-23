ضمد 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسأطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد ، وبمشاركة فريق أفانين التطوعي مبادرة "باص العيد" من خلال مرور الأهالي والأطفال في الحدائق والحارات في المحافظة وتوزيع الهدايا والزهور ومشاركتهم فرحتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك،وأوضح رئيس بلدية ضمد المهندس عبدالمجيد المباركي أن المبادرة تهدف إلى تقديم الهدايا للأهالي والأطفال، ومشاركتهم فرحة العيد، ورسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال الفرحة على نفوسهم ، مبيناً أن البلدية تسعى دائمًا لمشاركة أهالي محافظة ضمد من خلال فعالياتها التي تقوم بتنفيذها في جميع المناسبات .// انتهى //13:01ت م0034