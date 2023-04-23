القدس المحتلة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واستواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، فرض الحصار المشدد على مدينة أريحا بالضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل مدينة أريحا، واحتجزت عشرات المركبات الفلسطينية على مداخلها، وذلك ضمن عمليات التضييق على الفلسطينيين، خلال عيد الفطر المبارك.في ذات السياق، أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة القدس، واعتقلت فلسطينياً، بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته.وفي قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينتي دير البلح وخان يونس، بوابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع، تزامنًا مع إطلاق نار على المزارعين الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //13:33ت م0037