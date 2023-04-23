الرياض 3 شوال 1444هـ الموافق 23 أبريل 2023م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من، معالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر التطورات في فلسطين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //14:59ت م0040