صبيا 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسنفذت أمانة منطقة جازان برنامج ترفيهي بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت عنوان " عيدنا فرحة " ، وذلك بمقر مهرجان محافظة صبيا للتسوق والترفيه و المقام حاليا بساحة بلدية المحافظة .وشهدت الفعالية حضور كبير من الأهالي والزوار من مختلف محافظات منطقة جازان، الذين استمتعوا بتلك الفعاليات التي تضمنت العديد من البرامج الترفيهية المختلفة، والشخصيات الكرتونية ، والفنون الشعبية ، اضافة لتقديم العديد من الهديا والجوائز للحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك بهدف ادخال الفرحة والسعادة في نفوس الحاضرين .يذكر أن مهرجان صبيا للتسوق والترفيه ، الذي يقام على مساحة تقدر بحوالي 70 ألف متر مربع، يواصل فعالياتة يوميا من بعد صلاة العصر وحتى الساعة الواحدة صباحاً، ويشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج المتميزة، من أبرزها مناطق للترفيه والملاهي المتنوعة المخصصة للأطفال، ومنطقة جلوس العوائل ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات، إضافة إلى وجود عدد كبير من المطاعم المميزة ومراكز التسوق الخارجية.كما يشتمل المهرجان على خيمة للتسوق يوجد بها العديد من المعارض والمحلات لمختلف المنتجات الترويجية المختلفة لعدة عارضين وبائعين ومنتجات من مختلف الدول العربية، إضافة إلى مشاركة عدد من الأسر المنتجة، إلى جانب وجود جميع المرافق الخدمية والمهنية، وتقديم العديد من الهدايا لزوار المهرجان.// انتهى//16:06ت م0042