جدة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد أمس، انطلاق فعاليات عيد الفطر المبارك، والتي تنظمها أمانة محافظة جدة على مدى يومين، متضمنة عدداً من البرامج والأنشطة المتنوعة احتفاءً بالعيد.ولاقت الفعاليات إقبالاً وتفاعلاً من الحضور والاستمتاع بعروض (الفنون الشعبية - ومسرح الطفل – والرسم والتلوين – وإقامة المسابقات والألعاب – وتوزيع الهدايا والجوائز)، فيما تزينت الطرق الرئيسة والميادين بهوية العيد، وذلك في (جسر الصالة الملكية - شارع السلام - ميدان الكرة الأرضية – طريق الملك – ميدان التحلية – ميدان الأمير عبدالمجيد - الكورنيش الأوسط – شارع الأمانة – طريق الأندلس)، بجانب نشر عبارات التهنئة عبر اللوحات والشاشات.وتواصل الأمانة من خلال قطاعاتها وبلدياتها الفرعية جهودها في متابعة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، فضلاً عن استكمال خطة الرقابة الموسمية والتي تتضمن تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة امتثال المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.// انتهى //16:12ت م0043