جيزان 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واستزخر منطقة جازان بالكثير من العادات والتقاليد الشعبية القديمة في العديد من المناسبات الاجتماعية والدينية، التي تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، حيث اشتهرت المنطقة وبعض المحافظات الجنوبية في الأعياد بعدد من الأطباق التي تقدم يوم العيد، والتي تحرص أغلب الأسر على تناولها.وتعد " المرسة " من أشهر أكلات منطقة جازان، في عيد الفطر المبارك، والتي لا تغيب عن وجبة الإفطار الجماعي بعد صلاة العيد مباشرة ويقدم معها السمك المالح.وتتكون المرسة من الدقيق والموز والعسل والسمن مهروسة مع بعضهم وأحيانا يهرس الدقيق مع الموز ويضاف عليه العسل والسمن البلدي، ويتم تناولها أولاً ويليها تناول الأكل المالح، ولايزال السلوك الغذائي في تناول المرسة حتى الوقت الحاضر.ويحرص أهالي المنطقة على تناول السمك مع وجبة المرسة خاصة السمك المالح،‬ الذي يعد بطريقة خاصة حيث يوضع السمك على أنواع من الخسف ، وتضاف عليه كميات كبيرة من الملح ويتم تغطيته بأنواع من الخسف حتى يجف تماما ، مما يجعله مهيأً للبقاء فترات طويلة ، حيث يضفي ذلك نوعا من النكهة على السمك في تقليد توارثته الأجيال بالمنطقة منذ عشرات السنين.// انتهى//16:21ت م0044