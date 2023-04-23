جيزان 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسشهدت فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك ،التي نفذتها أمانة منطقة جازان خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار المنطقة للاستمتاع بالفعاليات التي نالت رضا واستحسان العديد من فئات أفراد الأسرة .وحفلت مواقع الاحتفالات بالكورنيش الشمالي والجنوبي بمدينة جيزان ، والشارع الثقافي، بالعديد من الفعاليات المميزة ،التي استقطبت آلاف العائلات للمشاركة في متابعة الفعاليات التي بدأت عقب صلاة العصر وامتدت إلى منتصف الليل ، تميزت بحضور وتفاعل كبير من قبل الأهالي والأطفال المشاركين.وحازت الفعاليات على إعجاب زوار الحفل من الأطفال والكبار الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة، خاصة مع الألعاب الشعبية والعروض الفنية والمسابقات و والألعاب الإلكترونية ، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي جسدت مظاهر احتفالات العيد.وفي الإطار نفسه قدمت عدد من البلديات التابعة لأمانة المنطقة فعاليات مختلفة بمناسبة عيد الفطر المبارك .// انتهى//17:34ت م0046