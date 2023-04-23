سياحة وترفيه / عدسة "واس" ترصد احتفالات أهالي منطقة نجران بالعيد لليوم الثالث على التوالي
الأحد 1444/10/3 هـ الموافق 2023/04/23 م واس
نجران 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس
شهدت منطقة نجران لليوم الثالث على التوالي احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك، على وقع الطبول ، ورقص الخيول ، وألوان الفنون الشعبية التي اشتهرت بها المنطقة من الزامل والرزفة والمثلوثة.
ورصدت عدسة "واس" المشهد لعدد من الشباب اليافعين بالزي الوطني ، يمتطون صهوات الجياد العربية الأصيلة متمنطقين بالجنابي والخناجر ، وهم يجوبون ساحة الاحتفال لمشاركة الأهالي فرحتهم ، إضافةً إلى فن الطبول وتفاعل الحضور معه ومع فنون الزامل والرزفة والمشاركة في فعالياتها.
// انتهى //
18:03ت م
0050