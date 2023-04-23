الجزائر ٠٣ شوال ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ م واستلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون .وتمّ خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، إضافةً إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .وأفادت " وكالة الأنباء الجزائرية " أن الطرفين اتفقا على تحديد النصف الثاني من يونيو المقبل موعدا لزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا .// انتهى //18:08ت م0051