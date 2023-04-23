سياسي / الرئيس الجزائري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي
الأحد 1444/10/3 هـ الموافق 2023/04/23 م واس
الجزائر ٠٣ شوال ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ م واس
تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون .
وتمّ خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، إضافةً إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
وأفادت " وكالة الأنباء الجزائرية " أن الطرفين اتفقا على تحديد النصف الثاني من يونيو المقبل موعدا لزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا .
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18:08ت م
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