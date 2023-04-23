الرياض 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسشاركت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد بن يحيى آل صايل رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدولية لمركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار في مدينة ديكنيغ – بالصين .وناقش الاجتماع جدول الأعمال المطروحة، واستعراض تجارب بعض الدول الأعضاء، حيث قدمت الصين عرضاً لتجربتها حول تطوير أعمال المساحة وإنتاج الخرائط، وأهمية المعلومات الجيومكانية في تمكين مراقبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتكامل المعلومات الجيومكانية والإحصائية والخدمات والتطبيقات الدولية التي تُقدمها من خلال الأقمار الصناعية لأغراض اكتشاف وإدارة الموارد الأرضية وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الإقليمي.من جانبها استعرضت المملكة تجربة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في مواءمة الإستراتيجية الجيومكانية الوطنية التي تعمل على تطويرها مع الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF)، بالإضافة إلى خطوات بناء إستراتيجيتها الجيومكانية الوطنية وأهمية المسارات الإستراتيجية التسعة المكونة للإطار المتكامل (IGIF) وهي مسار الحوكمة، السياسات، الجانب المالي، البيانات، المعايير، الابتكار، الشراكات، التعليم وبناء القدرات، التواصل والتي من شأنها تقديم الأدلة الإرشادية لمعالجة التحديات في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكاينة.كما ناقش الاجتماع تفعيل الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF) وتنفيذه على مستوى الدول الأعضاء، ومناقشة بعض المبادرات القائمة حالياً من خلال فرق العمل الخاصة بالفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، إلى جانب المبادئ الأساسية لمركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار.// انتهى //18:52ت م0052