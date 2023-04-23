لندن 3 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واستغلب فريق نيوكاسل اليوم على ضيفه توتنهام هوتسبير بستة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .وبهذه النتيجة حصل نيوكاسل على خطوة مهمة نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع مانشستر يونايتد، فيما توقف توتنهام في المركز الخامس عند 53 نقطة .// انتهى //19:08ت م0053