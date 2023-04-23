المنامة 03 شوال 1444 هـ الموافق23 أبريل 2023 م واستلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. حيث نقل إليه تهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عزّ وجل أن يتقبل صيام المسلمين ويبارك للشعب البحريني بهذه المناسبة وأن يعم الخير لمملكة البحرين حكومة.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //19:23ت م0054