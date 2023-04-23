الرياض 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسيتأهب سائق الرالي السعودي يزيد الراجحي للمشاركة في رالي سونورا المكسيكي، ثالث جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC، التي تستضيفها للمرة الأولى قارة أمريكا الشمالية.وسيخوض سباقات هذه الجولة على أراضٍ ومساراتٍ جديدة في الفترة ما بين 22 الى 28 من شهر أبريل الجاري، في ولاية سونورا الواقعة شمال غرب المكسيك (ثاني أكبر ولاية في المكسيك)، على متن سيارته الـ تويوتا هايلوكس المحضرة من فريق أفردرايف.ويتكون رالي "سونورا" الذي سينطلق من مدينة إرموسيو من خمس مراحل تتقدمها مرحلة تأهيلية بمسافة 10 كيلومترات، بعدها ينتقل الرالي إلى غرب الولاية ثم نحو الشمال بامتداد الخط الساحلي باتجاه مدينة سان لويس حيث سينتهي الرالي.وتتميز مسارات الرالي بقساوتها وبصعوبة ملاحتها، إذ تشمل مسارات حصوية ورملية مفتوحة وكثبان عالية.يذكر أن الراجحي هو الرالي السعودي الوحيد المشارك برالي "سونورا"، ويستعين بخدمات ملاحه الألماني تيمو غوتشالك الذي رافقه منذ عام 2014 وحتى بداية عام 2019.// انتهى //20:24ت م0055