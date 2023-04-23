مكة المكرمة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة أمس فعاليات احتفالات عيد الفطر، حيث حفلت مواقع الاحتفالات خلال اليومين الماضيين بالعديد من البرامج والفعاليات المميزة التي استحوذت على اعجاب آلاف العائلات للمشاركة في متابعة الفعالياتكما نفذت عددًا من البرامج في حديقة الاراك بحي النسيم حيث تميزت الفعاليات بفقرات متنوعة ومسابقات وسط أجواء ممتعة ومميزة وتفاعل كبير من قبل الأهالي والأطفال المشاركين.// انتهى //20:25ت م0056