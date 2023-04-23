جيزان 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال شهر رمضان ، أكثر من ٢٣٧٢ منشطا دعوياً بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.وتضمنت المناشط الدعوية تنفيذ "٤٧٢" محاضرة ، و "٧٩٦" كلمة ، و " ١٣" ندوة ، و " ٦٣" جولات دعوية ، و " ٩٧" درساً علميا ، إضافة لنشر " ٢٧٥" مقطعا و "٣٩١" بروشورا دعوياً وتوعوياً ، " ٧٧" منشطاً دعوياً خاصا بالقطاعات العسكرية والمدنية ، نفذت عبر البث المباشر وحضورياً في الجوامع والمساجد بمشاركة دعاة الفرع الرسميين ، كما تحدث عدد من المشايخ عن فضل الصيام والقيام والذكر ومكانتها وخاصة العشر الأخيرة من رمضان ، بالتعاون مع مراكز الدعوة والإرشاد وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .كما نفذ الفرع " ١٨٨" منشطاً دعوياً موجه للنساء بمشاركة نخبة من الداعيات ، حول فضل شهر رمضان وقيامه وفضل العشر الاخيرة منه .وبين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإٍسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن تنفيذ تلك الفعاليات جاءت سعيا من الفرع لإيصال رسالة الشريعة الإسلامية في رمضان للاستفادة من مواسم الطاعات وتوعية الناس بفضلها وبيان مكانتها وتذكيرهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل لمن أدركها .// انتهى//20:45ت م0057