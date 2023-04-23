القاهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسحذرت جامعة الدول العربية من خطورة الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الدينية في فلسطين، خاصة ماقامت به ضد مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى من تدنيس وتخريب متعمد.وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة من تداعيات الجرائم التصعيدية والمتواصلة ضد المسجد الاقصى، الأمر الذي يدفع المنطقة نحو حرب دينية.وأوضح السفير أبوعلي، أن جيش الاحتلال استانف اعتداءاته على المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في تجديد عدوانها على مصلى باب الرحمة الذي يعد جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك وملك إسلامي خالص أقرته وتقره الشرعية الدولية.// انتهى //20:47ت م0058