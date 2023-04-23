القاهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا اليوم من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.وجرى خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تفعيله وتدعيمه، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في السودان، والتأكيد على ضرورة تجاوب الأطراف مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة حقناً لدماء الشعب السوداني.// انتهى //21:30ت م0060