الباحة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسرسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بمنطقة الباحة, الذين امتلأت بهم المتنزهات والمرافق العامة بالمنطقة بصحبة عائلاتهم منذ إطلالة أيام عيد الفطر المبارك، حيث كانت الابتسامة حاضرة في نفوس الجميع.عدسة "واس" رصدت فرحة الأطفال بعيد الفطر المبارك من خلال تواجدها في فعاليات العيد بمنطقة الباحة الذين عبروا عن فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك فرحاً وبهجة وأنساً .// انتهى //21:56ت م0064