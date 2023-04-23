المهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بزيارة لمرضى مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة الممول من المركز، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وجرى خلال الزيارة الاطمئنان على المرضى والاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز لأمراض الكلى وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم بعض الهدايا للمرضى بهذه المناسبة.يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات المركز 66.544 مريضا، يحصلون بانتظام على جلسات الغسيل الكلوي وخدمات المعاينة و الفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى.ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في اليمن في شتى المجالات ومنها القطاع الصحي.//انتهى//21:57ت م0065