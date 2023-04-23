القدس المحتلة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقلت طالباً وأسيراً محرراً على حاجز عسكري، شرق مدينة بيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى فلسطيني في حي الثوري بمدينة القدس.من جانبها أشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الأسير عدنان خضر يواصل الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم 78 على التوالي، مما أدى لتراجع حالته الصحية بشكل بات يهدد حياته، داعية لتدخل دولي عاجل للإفراج عنه.// انتهى //22:05ت م0068