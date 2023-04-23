فيفاء 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسقام محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني ، اليوم ، بزيارة المرضى المنومين بمستشفى فيفاء العام ومعايدتهم ، واطمأن خلالها على صحتهم وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة السعيد ، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .واستمع المهندس القحطاني إلى شرح عن الرعاية الصحية الكاملة التي يتم تقديمها للمرضى المتواجدين بالمستشفى، عبر الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة.// انتهى //22:16ت م0072