اجتماعي / محافظ فيفاء يعايد المرضى بمستشفى فيفاء العام
الأحد 1444/10/3 هـ الموافق 2023/04/23 م واس
فيفاء 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس
قام محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني ، اليوم ، بزيارة المرضى المنومين بمستشفى فيفاء العام ومعايدتهم ، واطمأن خلالها على صحتهم وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة السعيد ، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .
واستمع المهندس القحطاني إلى شرح عن الرعاية الصحية الكاملة التي يتم تقديمها للمرضى المتواجدين بالمستشفى، عبر الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة.
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22:16ت م
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